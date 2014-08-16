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ضبط وافد يعمل المسكرات في مزرعة ببقيق

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    تمكنت شرطة محافظة بقيق أمس من ضبط وافد آسيوي في العقد الخامس من العمر مخالف لنظام الإقامة والعمل داخل استراحة تبعد عن المحافظة 3 كلم حيث ضبط بالموقع عدد من البراميل المليئة بمادة المسكر وأدوات بدائية لتصنيع المسكر.

جاء ذلك بعد توفر معلومات عن قيام أحد العمالة الوافدة بتصنيع المادة المسكرة وتولت فرقة الضبط الميداني إعداد الكمين اللازم بإشراف مباشر من مدير شرطة بقيق المكلف العقيد نافل العتيبي وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور.

تم تسليم المتهم والمضبوطات لقسم التحقيقات بالشرطة حيث تم ايقافه تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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