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احتواء (إيبولا) يستغرق ستة أشهر.. وينتشر بسرعة تفوق القدرة على مواجهته

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احتواء (إيبولا) يستغرق ستة أشهر.. وينتشر بسرعة تفوق القدرة على مواجهته احتواء (إيبولا) يستغرق ستة أشهر.. وينتشر بسرعة تفوق القدرة على مواجهته

جنيف - رويترز ، أ. ف. ب

    قالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود امس إن السيطرة على وباء الإيبولا في غرب أفريقيا سيستغرق حوالي ستة أشهر وإن ذلك يتطلب قيادة أكبر من منظمة الصحة العالمية.

وقالت جوان ليو في افادة صحافية بجنيف بعد جولة في المنطقة استغرقت عشرة أيام "إذا لم نتمكن من تحقيق الاستقرار في ليبيريا فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة أبدا."

وأضافت "خلال الأشهر الستة المقبلة علينا أن نسيطر على الوباء. هذا شعوري الداخلي." وقالت إن هناك حاجة لمزيد من الخبراء.

وحذرت ليو من ان وباء الحمى النزفية (إيبولا) في هذه المنطقة "ينتشر والوضع يتدهور بسرعة تفوق قدرتنا على مواجهته".

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