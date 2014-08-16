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اشتباكات في باكستان بعد إطلاق النار على زعيم المعارضة

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اشتباكات في باكستان بعد إطلاق النار على زعيم المعارضة اشتباكات في باكستان بعد إطلاق النار على زعيم المعارضة

    اندلعت اشتباكات أمس عندما تجمع محتجون باكستانيون من حركتين للمعارضة في العاصمة إسلام آباد في أكبر تحد للحكومة المدنية التي تولت زمام الأمور في البلاد قبل 15 شهرا.

وأصابت أعيرة نارية سيارة نجم الكريكيت السابق والسياسي المعارض عمران خان وهو يقود أنصاره في مدينة جوجرانوالا. وقالت متحدثة باسم خان إن أشخاصا يلوحون بملصقات الحزب الحاكم هاجموا موكبه ورشقوه بالأحذية والحجارة لكنه لم يصب بأذى. ويقود خان ورجل الدين طاهر القادري مسيرتي احتجاج إلى العاصمة حيث يعتزمان الاعتصام حتى يستقيل رئيس الوزراء نواز شريف.

وشددت الإجراءات الأمنية في العاصمة وأغلقت السلطات العديد من الطرق الرئيسية بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة في محاولة لإحباط المسيرات.

واتخذت شرطة مكافحة الشغب مواقعها لكن مئات المحتجين شرعوا في التجمع وهم يقرعون الطبول ويغنون ويرقصون استعدادا للترحيب برفاقهم الذين يقتربون من المدينة.

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