1985 - وزير الصحة يفتتح عيادة البراحة في دبي

افتتح حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة، عيادة البراحة في مستشفى الكويت بدبي. وقام وزير الصحة يرافقه الدكتور عبد الوهاب المهيدب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب المجتمع، بتفقد العيادة والأقسام المختلفة في مستشفى الكويت بدبي، حيث اطلع على سير العمل داخل الأقسام. وقد رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السيد الهاشمي مدير منطقة دبي الطبية، وجمعة السويدي نائب مدير المنطقة. 31 أكتوبر 1985

سقوط عصابة دولية لتهريب المخدرات

أعلن العميد ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، في مؤتمر صحافي عقده في قيادة الشرطة، حضره العقيد ناصر عبد الرزاق رزوقي القائد المساعد للشرطة، والعقيد حارب بن خليفة بن حاضر مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بدبي، عن ضبط أكبر كمية مخدرات تم ضبطها دفعة واحدة في دول منطقة الخليج تزن طنين و600 كيلوجرام من الحشيش، وتم إلقاء القبض على أفراد العصابة المكونة من أربعة رجال وامرأة. 1 مارس 1986

1983 - الشارقة يفوز بكأس الطاولة

حصل فريق نادي الشارقة على كأس الاتحاد لكرة الطاولة بعد فوزه في المباراة النهائية على القادسية 3/ 2 ، فيما حصل القادسية على المركز الثاني، والوصل على المركز الثالث، وجاء الامارات في المركز الرابع، كما حصل فريق نادي الجزيرة على كأس التفوق العام برصيد 120 نقطة.

وقد تم توزيع الجوائز والمكافآت على الفرق الفائزة عقب المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الشارقة، وقام بتوزيعها عبيد القصير رئيس اتحاد الطاولة وأعضاء مجلس الادارة. 17 ابريل 1983

1970 - نادي النصر يتأهب لملاقاة الأهلي القاهري

فريق نادي النصر قبل ملاقاته فريق النادي الأهلي القاهري عام 1970 ويظهر بالصورة وقوفاً من اليمين اللاعب المصري وحيد كامل، وسهيل سالم، واللاعب اللبناني حسان حيدر، وبوشنين، وغانم مبارك، وعلي عبد الحميد.

جلوساً من اليمين محمد الكوس، والحارس رشيد عيسى، وعوض مبارك، ورجب عبد الرحمن، وأحمد خورشيد. 1970

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عز الدين عثمان

04 فبراير 1981

07 فبراير 1981

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