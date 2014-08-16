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إبراهيم عيسى: كنت أجلس مع السيسي أسبوعيًا عندما كان مديرًا للمخابرات

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قال إبراهيم عيسى، الكاتب الصحفي، إنه كان يجلس مع الرئيس عبدالفتاح عندما كان مديرا للمخابرات الحربية أسبوعيا لمدة 6 شهور، وأنه لا يمكن الحكم عليه الآن كرئيس الجمهورية بعد 70 يوما.

وأضاف «عيسى»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة: «الحكم على قرارات الرئيس السيسي بعد 70 يوما ستكون متعجلة، وفكرة المائة يوم بروتوكولية».

وأكد أن «الرئيس السيسي متسق مع نفسه فيما يفعله، وشخصية وطنية لديها تفاني من أجل الوطن، واعتقد أنه يكره السياسة، وعليه حل هذا المأزق».

وتابع: «شعبية السيسي تصبر المواطنين على العديد من المشكلات أبرزها مآساة الكهرباء، ولكن لا يمكن الاعتماد على ذلك طويلا».

وأضاف: «رفع الدعم قرار لم يجرأ أحد على اتخاذه إلا شجاع مثل السيسي، والجولات المكوكية لإبراهيم محلب بالشوارع لن تجدي بدون سياسة».

ولفت «عيسى» إلى أن «الأحزاب في مريضة ويجب البحث عن علاجها لخلق مناخ سياسي يواجه الإرهاب».

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