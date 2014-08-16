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الاتحاد الأوروبي يُبدي استعداده لإعادة مراقبة الحدود بين مصر وغزة

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أبدى الاتحاد الأوروبي، الجمعة، استعداده لاستئناف نشاط بعثة من الاتحاد لمراقبة الحدود بين وغزة للمساعدة في تحقيق استقرار القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الحرب.

ورحب وزراء الخارجية الذين يمثلون 28 دولة، وهو عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في محادثات عقدت في بروكسل- بوقف إطلاق النار في غزة، موضحين أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق «بعثة المعاونة الحدودية» التابعة للاتحاد على معبر رفح وربما توسيع نطاقها.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي عقب الاجتماع أن الاتحاد مستعد لدعم آلية دولية ممكنة أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشمل إعادة تنشيط وربما توسيع نطاق وتفويض بعثة المعاونة الحدودية.

وبدأت بعثة المعاونة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي مراقبة معبر رفح الحدودي في عام 2005 في إطار اتفاق يهدف إلى تخفيف مخاوف أمنية إسرائيلية بعد أن سحبت قواتها ومستوطنيها من غزة، غير أن العملية توقفت بعد عامين عندما سيطرت حماس على القطاع الساحلي.

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