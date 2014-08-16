وزير الإسكان: إنهاء أزمة مياه «القاهرة الجديدة» 15 سبتمبر

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع البنك الدولى سبل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى، ووقف مصادر تلوث ترعة السلام وفرع رشيد، وأبدى البنك استعداده لتمويل تطوير ترعة السلام.

قال الوزير، خلال اجتماعه مساء الخميس، مع ممثل البنك الدولى في منطقة الشرق الأوسط، إن مشروع صرف صحى القرى من أهم المشروعات الخدمية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة منع الصرف السلبى على المجارى المائية للحفاظ على جودة مياه الشرب، وحماية نهر النيل خاصة فرع رشيد، وترعة السلام.

وأضاف الوزير: «سيتم عقد اجتماع شهرى لمتابعة آلية تنفيذ هذه المشروعات التي ستعالج أزمة الصرف الصحى التي يعانى منها سكان الدلتا والصعيد، وسيتم عقد مؤتمر للجهات المانحة تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، بمشاركة وزارة الإسكان، لمناقشة هذه المشروعات لوضع آلية للبدء في تنفيذها فوراً».

وطلب «مدبولى» من مسؤول البنك الدولى التوسع في المساهمة المالية والتكنولوجية على حد سواء لهذه المشروعات، وتغطية أكبر قدر ممكن من هذه المشروعات، مؤكداً أن وضع نهاية لتلويث ترعة السلام يجب أن يبدأ فوراً، خاصة في ظل أهمية الترعة لمشروع محور تنمية قناة السويس وسيناء، حيث تعتبر الشريان الرئيسى لتغذية مناطق استصلاح الأراضى، والاستزراع السمكى.

وشدد مدبولى على أن الوزارة والبنك الدولى سيقومان بوضع إجراءات جديدة للإسراع بحل جميع المشاكل العالقة في المشروعات المشتركة بين الجهتين.

وأبدى مدير الإدارة القطرية بالبنك الدولى اهتمامه بالمشروعات التي عرضها وزير الإسكان، مؤكداً استعداد البنك الدولى للمساهمة في هذه المشروعات وتمويلها.

من جهة أخرى أعلن الوزير عن حل أزمة مدينة القاهرة الجديدة 15 سبتمبر المقبل، بعد توصيل خط جديد من محطة مياه العبور. وقرر الوزير تشكيل فريق عمل متكامل على مدار 24 ساعة لمتابعة النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية التي تعانى من انقطاع مياه الشرب.

وأكد «مدبولى» أنه سيعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروعات في هذه المناطق لحين حل الأزمة، مشدداً على ضرورة متابعة الشكاوى؛ سواء تليفونياً عن طريق الخط الساخن، أو بالمتابعات الميدانية.

واستعرض «مدبولى»، خلال اجتماعه ورؤساء ومسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في القاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.