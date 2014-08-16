بريطانيا تدين اختطاف جماعي لنحو 100 شاب بنيجيريا

أدانت الحكومة البريطانية اختطاف مسلحين ، يعتقد انهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة ، لنحو 100 شاب من قرية (دورون باجا) بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون أفريقيا جيمس رودريج – في تصريح نشرته السفارة البريطانية بأبوجا اليوم الجمعة – إن بلاده منزعجة من قيام المسلحين بعملية اختطاف جماعي أخري بنيجيريا ، مؤكدا وقوف بلاده مع الحكومة النيجيرية في مواجهة إرهاب بوكو حرام.

يشار إلي أن مسلحين من جماعة بوكو حرام اختطفوا نحو 300 فتاه من داخل مدرسة ببلدة (شيبوك) بولاية (بورنو) وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار ويعتقد أن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاه.

وظهر زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو في شريط فيديو منذ أسابيع ليعلن مسئولية الجماعة عن اختطاف الفتيات الأمر الذي آثار حفيظة الحكومة وأولياء الأمور الذين اتهموا السلطات بالتقاعس عن انقاذ الفتيات.

وطالب شيكاو في الشريط بإطلاق سراح أعضاء الجماعة من السجون النيجيرية مقابل الإفراج عن الفتيات.

> أ ش أ