أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بريطانيا تدين اختطاف جماعي لنحو 100 شاب بنيجيريا

Google+ Print
بريطانيا تدين اختطاف جماعي لنحو 100 شاب بنيجيريا بريطانيا تدين اختطاف جماعي لنحو 100 شاب بنيجيريا

بريطانيا

أدانت البريطانية اختطاف مسلحين ، يعتقد انهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة ، لنحو 100 شاب من قرية (دورون باجا) بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون أفريقيا جيمس رودريج – في تصريح نشرته السفارة البريطانية بأبوجا اليوم الجمعة – إن بلاده منزعجة من قيام المسلحين بعملية اختطاف جماعي أخري بنيجيريا ، مؤكدا وقوف بلاده مع الحكومة النيجيرية في مواجهة إرهاب بوكو حرام.

يشار إلي أن مسلحين من جماعة بوكو حرام اختطفوا نحو 300 فتاه من داخل مدرسة ببلدة (شيبوك) بولاية (بورنو) وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار ويعتقد أن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاه.

وظهر زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو في شريط منذ أسابيع ليعلن مسئولية الجماعة عن اختطاف الفتيات الأمر الذي آثار حفيظة الحكومة وأولياء الأمور الذين اتهموا السلطات بالتقاعس عن انقاذ الفتيات.

وطالب شيكاو في الشريط بإطلاق سراح أعضاء الجماعة من السجون النيجيرية مقابل الإفراج عن الفتيات.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة