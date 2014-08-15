خبراء: البنك المركزى يستعد لطرح شهادة استثمار قناة السويس خلال الفترة القادمة

كتب- أحمد الباز:

كشفت مصادر مصرفية لوكالة أنباء “أونا “، أن البنك المركزي بصدد خطط قوية ودقيقة لطرح شهادات الاستثمار في قناة السويس المزمع، طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرة أن من الأسباب الرئيسية التي دعت لتعديل طريقة مشاركة المصريين في ملكية القناة، وأن تكون بشهادات الإدخار الخوف من دخول الأجانب فى الملكية مستقبلا، وهو ما تطلب إعاده التفكير فى تعديل طريقه التمويل، لتصبح بالشهادات الإدخارية، بفائده تعتبر فى هذه الظروف مجزية.

وتابعت المصادر، أن الفرق بين الشهادات الإدخارية العادية والشهادات الإدخارية لقناة السويس، هي فروق تعادل كم الزياده فى الفائده الممنوحة، تجنبًا للجوء المودعين إلي تحويل ما تنتهى مدد الاستحقاق من كل شهاده لديهم إلي الشهادات الخاصه بقناة السويس، أملًا فى دخل أعلى.

وأردفت المصادر، أنه سيتم طرح الشهادات الخاصة بشكل أعلى من معدل العائد للشهادات المماثلة فى السوق المصرفى تمنية قناة السويس من البنوك للشعب بمدة ٥ سنوات يصرف العائد كل ٣ أشهر بفائدة ١٢٪ .

وقالت المصادر، إنه يتم حاليًا دراسة بعض المحددات بغية خلق التوازن بين النوعين من الشهادات، أولًا فيما يتعلق بكسر الشهاده والمقدر بعد مرور 6 شهور فى كافه البنوك، فقد يكون عامًا على الأقل الحد الأدنى في حالة شهادة قناة السويس ولم تستقر القرارات حولها، مشيرة إلى أن عند كسر الشهاده بعد مرور مده 6 شهور تكون المحصلة بعد الخسارة التى يتحملها العميل، يتم استيفائها، نجد ان الفائده تعادل تقريبًا الفائده على حساب الإدخار في الشهادات العادية.

وتابعت المصادر، تتجه الإجراءات مع فارق مدة الحد الأدنى لكسر الشهادة إلي استقطاع جزء أكبر من الشهاده والتى سيترتب عليها فائده أقل من حسابأ حيث أن الشهادات التى تخصصها بعض البنوك للبيع للشركات تكون بمعدل فائده أقل من الممنوح للأفراد، و هو ما سيترتب عليه نزوح الشركات للشراء بنفس الفائده التى تمنح للأفراد.

وأضافت المصادر، أنه فيما يخص الشهادات التي ستطرح بالدولار للمصريين في الخارج، فسوف تشمل ذات الشروط الخاصة بالمدة المخصصة لكسر الشهادة والعائد والربح والخسارة، والضوابط الدقيقة التي سيتم وضعها بهذا الشأن ستكون دقيقة ولن يملك الشهادة، إلا حامل الجنسية المصرية

وحول طرق مشاركة البنوك في عملية التمويل، طرحت المصادر الرؤى التي نوقشت من خلال مشروعات “B.O.T “،على أن يتم تمويلها من خلال قروض مشتركة بقيادة أحد البنوك العامة الكبرى مثل الأهلي أو مصر.