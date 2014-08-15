نادين كويل تنشر صور طفلتها للمرة الأولى

نشرت المغنية الإيرلندية Nadine Coyle للمرة الأولى صور مولودتها الجديدة Anaiya، وذلك خلال وصولهما نهار الخميس إلى مطار Heathrow في لندن.

وظهرت Coyle البالغة من العمر 29 عاماً بكامل سعادتها مع طفلتها المدللة، التي كانت ترتدي ثياباً بيضاء مع نظارات شمسية كالتي ترتديها والدتها.

بعد ولادة Anaiya إبنة الستة أشهر، أعلنت النجمة Nadine أنها لن تظهر بها أمام الإعلام خوفاً عليها من الأضواء التي قد تؤثر عليها بشكل سلبي، لكن الآن قررت أن يرى العالم طفلتها التي ملأت حياتها وجعلتها تعيش السعادة الحقيقية، حسب ما ذكر أحد المقربين منها.

وقالت الإيرلنديةNadine Coyle إنها فخورة جداً بإبنتها، كما أن الأمومة هي أعظم شعور قد تعيشه أي إمرأة، ودعت في هذا الإطار جميع النجمات ونساء العالم إلى إختباره.

يشار إلى أن Nadine كانت برفقة إبنتها في لوس أنجلوس حيث يعيش خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكي Jason Bell.

Coyle و Bell تعرفا على بعضهما البعض في العام 2008 ثم أعلنا خطوبتهما قبل أن يتفصلا في الـ 2011. وفي سنة 2013 أعلنت Nadine عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أنها حامل بطفلتها الأولى.