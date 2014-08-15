أميرة التوفير والتواضع كايت ميدلتون تتسوق للأمير جورج

مما لا شك فيه أن دوقة كامبريدج الأميرة kate Middleton هي من أكثر الشخصيات العالمية تواضعاً وكرماً وإنسانية، وبالرغم من أنها ملكة بريطانيا المستقبلية، إلا أنها مازالت تلك السيدة البسيطة التي لا تغرّها المظاهر ولا الأموال الطائلة.

وأكبر دليل على كل هذا أن كاميرات الباباراتزي إلتقطت لـ Middleton البالغة من العمر 32 عاماً، صوراً وهي تزور إحدى المحال التجارية التي تفرض حسومات عالية على الثياب، من أجل التسوّق لإبنها الأمير George.

Kate قصدت Bicester Village outlet في Oxfordshire جنوب شرق إنجلترا، وإشترت لإبنها المدلل الذي إحتفل مؤخراً بعيد ميلاده الأول، بعض الثياب التي تلزمه من ماركة Lacoste.

وقد أثار هذا التصرف إعجاب الكثيرين من الذين إلتقوا الأميرة في السوق التجاري، فأعربوا عن سعادتهم برؤيتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة التويتر، وأكدوا أنها تعاملت مهعم بلطف شديد وطيبة لا متناهية.

يشار إلى أن العديد من الأخبار تحدثت في الفترة الماضية عن حمل kate Middleton بطفلها الثاني، كما كشفت إحدى المصادر أنها حامل بفتاة وستطلق عليها إسم Diana تيمناً بوالدة الأمير William الليدي Diana.

كايت ميدلتون تسقط كل الإشاعات عن خبر حملها