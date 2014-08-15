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بالصور: النجوم في جنازة والد رامز وياسر جلال

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بالصور: النجوم في جنازة والد رامز وياسر جلال بالصور: النجوم في جنازة والد رامز وياسر جلال

الأحد 17-08-2014 01:53

عدد كبير من الفنانين حرص على حضور جنازة المخرج الراحل جلال توفيق والد الفنانين رامز وياسر جلال والتي أقيمت صباح اليوم في حضور وفد من نقابة الممثلين على رأسه سامح الصريطي وكيل النقابة وعدد من أعضائها.
وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على الحضور ومؤاساة رامز وياسر جلال المطرب محمد فؤاد الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامز جلال منذ عدة سنوات.
وكان المخرج جلال توفيق قد توفي مساء الأربعاء بعد معاناة مع المرض. وقرر رامز وياسر تأجيل الجنازة إلى يوم الجمعة. وحاول رامز وياسر الابتعاد تماماً عن كاميرات المصورين.

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