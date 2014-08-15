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الداخلية :ضبط 193 إخوانى بـ8 محافظات بحوزتم أسلحة نارية وخرطوش خلال أحداث اليوم

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الداخلية :ضبط 193 إخوانى بـ8 محافظات بحوزتم أسلحة نارية وخرطوش خلال أحداث اليوم الداخلية :ضبط 193 إخوانى بـ8 محافظات بحوزتم أسلحة نارية وخرطوش خلال أحداث اليوم

الداخلية

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى، إن المتابعات الأمنية رصدت تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، عقب صلاة اليوم الجمعة، ببعض المناطق بعدد من المحافظات، حاولوا الإنطلاق بمسيرات لقطع الطرق ، إشتبك معهم أهالى تلك المناطق حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش.

وتدخلت قوات الشرطة، وتمكنت من فض تلك التجمعات وضبط 193من العناصر المشاركة، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، بنى سويف، الفيوم، البحيرة، السويس، وبحوزتهم “5 فرد خرطوش، طبنجة، كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف ، الشماريخ ، الألعاب النارية ، الأقنعة.

ونجم عن تلك الإشتباكات، وفاة ثلاثة أحدهم من أهالى منطقة فيصل بالجيزة وآخرين من عناصر الجماعة الإرهابية، أحدهما ملثم كان يطلق الأعيرة النارية من فرد خرطوش، وضبط بداخل حقيبة معه كمية من الطلقات و 6 قنابل يدوية وخمس عبوات ناسفة محلية الصنع .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثف الأقوال والدوريات الأمنية من تواجدها بالشوارع والميادين ،بالتعامل الفورى مع ما يستجد من أحداث .

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