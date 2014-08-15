بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد موقع انفجار برج الضغط العالي.. ويؤكد: لانخشى تهديدات الإخوان

تفقد اليوم الجمعة، الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية موقع انفجار أحد أعمدة الضغط العالى بقرية كفر العشرى التابعة لمركز منوف؛ وأسفر عن انقطاع التيار الكهرباء عن القرية وعدد من القرى المجاورة.

وأشار محافظ المنوفية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وذلك بسبب بعده عن الكتلة السكنية؛ مؤكدا أن تلك العمليات الإرهابية هدفهما زعزعة الاستقرار والأمن بالمحافظة لكونها من أهدأ المحافظات بالجمهورية ؛ فلم تشهد اى اعمال شغب او عنف من قبل اعضاء جماعة الاخوان .

وأشار شيرين إلى أنهم لا يخشون تهديدات أنصار جماعة الإخوان بإحراق مصر في ذكرى فض اعتصام رابعة، مؤكدا أن المحافظة هادئة ولن نسمح بأى أعمال شغب أو عنف.