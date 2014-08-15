مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بملوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الجمعة، وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، بالمنيا، بسبب انفجار أحد إطاراته، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة رقم «6127 ع. ف. ح» ميكروباص أسيوط، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، نتيجة انفجار إطار السيارة، مما أسفر عن مصرع أحمد محمد أحمد مبارك، 60 سنة، وجميلة فخري، 55 سنة، وصابر محمد، 50 سنة، وإصابة 12 آخرين.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيق.