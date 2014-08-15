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حاخام إسرائيلي: نصف رجال “حماس” جاءوا من مصر.. والوقت جاء لخلاص شعب إسرائيل

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حاخام إسرائيلي: نصف رجال “حماس” جاءوا من مصر.. والوقت جاء لخلاص شعب إسرائيل حاخام إسرائيلي: نصف رجال “حماس” جاءوا من مصر.. والوقت جاء لخلاص شعب إسرائيل

الحاخام الإسرائيلي المتطرف نير بن أرتسي

قال الحاخام الإسرائيلي المتطرف نير بن أرتسي، في رسالته الأسبوعية لليهود، إن الرب يتحدث من خلال عناصر الطبيعة، ومن خلال علامات ومعجزات، مع كل يهود العالم، مشيرًا إلى أن هناك عداء للسامية قويًا جدًا بالعالم، على حد تعبيره، مضيفًا أن الأغيار -أي غير اليهود- يسعون لإلحاق الضرر باليهود، ويطلقون الصواريخ من خارج إسرائيل.

وأضاف بن أرتسي، أن كل يهودي عيناه بمنتصف رأسه، سيدفع إسرائيل إلى الأمام، متسائلًا “إلى متى سيظل اليهود الذين خارج الأراضي الإسرائيلية غير مدركين ماذا يريد منهم الخالق”، مشيرًا إلى أن الأغيار بكرههم لليهود يقومون بألحاق الأضرار بالمعابد اليهودية، ومصالح اليهود بكل الأماكن التي يتواجد فيها اليهود”، متنبئًا بأن ذلك سيستمر حتى هجرة كل اليهود إلى أرض إسرائيل، لأنه جاء الوقت لخلاص شعب إسرائيل.

وتابع الحاخام الإسرائيلي، أن هناك سبعة مليارات يكرهون اليهود، وذلك ليس حديثًا، مشيرًا إلى أن الخالق يخلق الصراعات في الدول وبينها من أجل طرد اليهود من داخلها، كما يحدث في أوكرانيا، وأوروبا.

ودعا بن أرتسي إلى عدم التنازل أمام “حماس” لأنها لن تتنازل، مشيرًا إلى أن الحل معهم هو الجو والبحر والدبابات التي تحرس غزة، مشيرًا إلى أنه قريبًا ستكون هناك أجهزة خاصة للكشف عن الأنفاق، مؤكدًا أن حركة “حماس” بمشاركة باقي الفلسطينيين لم يتوقفوا عن حفر الأنفاق، مشيرًا إلى أنه مع كل هدنة مؤقتة تستمر حماس في تسليح نفسها.

وأكد الحاخام أن التكدس الكبير في غزة سببه أن نصف رجال “حماس” جاءوا من ، والذين ضاعفوا عدد السكان القاطنين في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك مَن أتى من الأردن.

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