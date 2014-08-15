شيكابالا خارج قائمة لشبونة في افتتاح الدوري البرتغالي

استبعد ماركو سيلفا المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، المصري محمود عبد الرازق شيكابالا من قائمة فريقه التي تستعد لخوض أولي مبارياتها في الدوري البرتغالي.

وأعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الجمعة عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أكاديميكا كويمبرا في افتتاح مباريات لشبونة في الدوري علي ملعب مدينة كويمبرا.

وشهدت القائمة استبعاد شيكابالا إلى جانب عدم تواجد رامي ربيعة نظرا لعدم قدرته علي المشاركة مع الفريق بعد.

وأنضم رامي ربيعة إلى سبورتنج لشبونة في عقد لمدة 6 سنوات مع شرط جزائي خيالي بقيمة 45 مليون يورو.

وغاب شيكابالا عن رحلة فريقه الاستعدادية إلى إسبانيا نظرا لتأخر سفر اللاعب من مصر بسبب عدم استخراج تصريح السفر.

وتواجد شيكابالا علي رأس قائمة سبورتنج التي واجهت نادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية في احتفالية النادي السكندري بالمئوية.