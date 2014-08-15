FilGoal.com يكشف تفاصيل أزمة فيتا كلوب مع الكاف.. وفرص الزمالك

يواجه فيتا كلوب الكونجولي أزمة تهدد باستبعاده من دوري أبطال إفريقيا، وعودة المنافسة بين الزمالك والهلال السوداني على بطاقة الصعود الثانية لنصف النهائي.

وكان فيتا كلوب قد ضمن التأهل مع مازيمبي لنصف النهائي من المجموعة الأولى لدوري الأبطال، والتي تضم أيضا الزمالك والهلال.

ويمتلك كل من مازيمبي وفيتا كلوب 10 نقاط، فيما جمع الزمالك أربع نقاط وهو نفس رصيد الهلال.

ولكن يتفوق الزمالك على الهلال، لأن الفريق الأبيض فاز في المباراة الأولى 2-1.

ولكن الأمور قد تختلف

فقدم اتحاد الكونجو برازافيل لكرة القدم شكوى للاتحاد الإفريقي "كاف" ضد نظيره الرواندي، بسبب إشراك لاعب يحمل جوازين سفر في مباراة المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وانتهت هذه المواجهة المؤهلة لمرحلة المجموعات في التصفيات بفوز رواندا 4-3، بعد التعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هذا اللاعب هو تاجي ايتيكياما مهاجم فيتا كلوب، والذي يحمل اسم دادي بيروري مع منتخب رواندا.

ومثل المهاجم فرقا من رواندا في الفترة من 2008 حتى 2012، باسم دادي بيروري وبجواز سفر يثبت أنه من مواليد عام 1986.

ولكنه لجأ إلى تغيير سنه في جواز سفر جديد مع احترافه في فيتا كلوب، حيث يدون فيه أنه من مواليد عام 1990.

موقف الكاف

استطلع FilGoal.com رأي محمد عبد المنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية بالكاف، والذي كشف عن كواليس القضية.

وقال شطة لـFilGoal.com: "الاتحاد الكونجولي لكرة القدم قدم لنا شكوى بأن اللاعب يحمل اسمين، ويستخدم جوازين للسفر".

وتابع "قررنا على الفور إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، ولجنة الانضباط بالكاف تتابع التحقيقات حتى الآن".

وكشف شطة عن أن مازيمبي قدم شكوى أيضا ضد فيتا كلوب، رغم أن الأول ضمن التأهل لنصف النهائي بالفعل.

ويصدر الكاف قراره في القضية يوم الأربعاء المقبل قبل مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويحاول الاتحاد الرواندي لكرة القدم تخليص نفسه من المشاكل، وإلصاقها بفيتا كلوب.

فيقول فينسين ديجولي رئيس الاتحاد الرواندي: " دادي بيروري يلعب معنا بهذا الاسم، وبالتالي هذا لن يؤثر على مشوارنا في التصفيات، فنحن لا نستطيع أن نتحكم فيما دار بينه وبين ناديه".

مشاركاته في دوري الأبطال

شارك اللاعب باسم تاجي ايتيكياما في مباراتي فيتا كلوب أمام الهلال السوداني، وسجل فيهما.

فأحرز هدف تعادل فريقه أمام الهلال في المباراة الأولى في أم درمان التي انتهت بالتعادل 1-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وسجل اللاعب هدفا آخر في مرمى الهلال في المباراة الثانية، من ركلة جزاء في الوقت الضائع منحت فيتا كلوب الفوز 2-1.

ولم يشارك ايتيكياما في مباراتي الفوز على الزمالك 2-1 و1-0، وأيضا في الخسارة من مازيمبي 1-0.

فرصة الزمالك والهلال

السؤال الآن، هل يستفيد الزمالك من إيقاف اللاعب؟

يجبب شطة "في حال ثبوت تورط فيتا كلوب في هذه الأزمة، فسيتم استبعاده من البطولة وستعود فرصة المنافسة بين الزمالك والهلال".

وأوضح "سيبقى الوضع على ما هو عليه الآن من حيث النقاط، وستكون المباراة المقبلة بين الزمالك والهلال حاسمة من أجل تحديد هوية المتأهل مع مازيمبي للدور المقبل".

ويحاول الكاف التأكد من بيانات اللاعب في البطاقة الدولية التي حصل عليها فيتا كلوب بضمه في 2012.