مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات الداخلية بمديرية الأمن

اعتمد اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية الأمن وجاء فيها تعيين النقيب محمود طلعت رئيسا لمباحث قسم مرور المحلة ، ونقل النقيب محمد صقررئيس قسم ثان المحلة رئيسا لمباحث مركز شرطة قطور ونقل الرائد محمد كساب رئيس مباحث قطور لإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، كما تم نقل الرائد أحمد غبارة رئيس مباحث بسيون للعمل بمديرية الأمن وتعيين المقدم محمد الكردي الضابط بإدارة البحث الجنائي رئيسا لمباحث بسيون مع استمرار كل من وبقاء الرائد احمد الصباحي رئيسا لمباحث مركز السنطة ونقل الرائد علي أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى رئيسا لمباحث كفر الزيات وتعيين الرائد أحمد خيري رئيسا لمباحث زفتى خلفاً له.

> وشملت الحركة البقاء على الرائد عمرو الحو رئيساً لمباحث القسم، والرائد عمرو الطوخي رئيسا لمباحث أول طنطا، وبقاء المقدم سامي الرويني رئيسا لمباحث مركز طنطا.

ونقل المقدم حاتم نصر رئيس مباحث مرور الغربية إلى إدارة المعلومات بالمديرية وتعيين العقيد عبد الحميد خميس رئيسا لمباحث مرور الغربية.

كما تم تعيين النقيب عمر ابو بكر رئيساً لمباحث مركز شرطة المحلة، والرائد أحمد الحداد رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وبقاء الرائد حسن ابو المجد رئيسا لمباحث قسم أول المحلة ونقل الرائد محمد البرلسي رئيس مباحث سمنود لفرع البحث الجنائي بالمحلة وتعيين المقدم محمد عاصم رئيسا لمباحث مركز سمنود.

وتم نقل الرائد أحمد عاشور رئيس مباحث مرور المحلة، للعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، خلفاً للعميد مجدي سعد الذي تم تعيينه رئيساً لقسم حقوق الإنسان بالمديرية ونقل العقيد وليد الصيرفي رئيسا لقسم تنفيذ الأحكام بالمديرية.