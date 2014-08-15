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مسلحو “داعش” يفجرون حسينية شرق العراق ويقتلون مؤذنها

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مسلحو “داعش” يفجرون حسينية شرق العراق ويقتلون مؤذنها مسلحو “داعش” يفجرون حسينية شرق العراق ويقتلون مؤذنها

أرشيفية

أقدم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف بـ”داعش”، اليوم الجمعة، على تفجير حسينية قبل أن يقتلوا مؤذنها في بلدة جلولاء بمحافظة ديالى شرق العراق. كما قتل المسلحون 6 رجال شرطة في قرية قرب جلولاء.

وذكر مصدر في الجيش العراقي لوكالة “فرانس برس”، أن عناصر التنظيم فجّروا الحسينية الواقعة وسط جلولاء، التي سقطت بيد التنظيم منذ عدة أيام بعد قتال عنيف مع قوات البيشمركة التي كانت تحميها، قبل أن يقوموا بإعدام المؤذن في باحة المسجد.

وأكد شهود عيان من أهالي البلدة أن الحسينية نسفت بالكامل وسط تكبيرات المسلحين بعد أن زرعوا عبوات ناسفة داخلها، مشيرين إلى أن هذه الحسينية تعد من أقدم دور العبادة في جلولاء.

وفي حادث منفصل قتل عناصر التنظيم 6 من رجال الشرطة المحلية في قرية سيد أحمد الواقعة شمال جلولاء، حسب مصادر أمنية وشهود عيان من القرية.

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