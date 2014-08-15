عيد «وفاء النيل»: النهر يبحث عن «هاميس».. و«الرى» تحاول إنقاذه بقانون جديد

كتب: أحمد أشرف

هنا على أرض النيل نشأ التاريخ، كان ومازال عنواناً للحياة، لم يكن نهر النيل مجرد نهر يجرى فى أرض مصر، بل كان شرياناً يجرى فى دماء المصريين، تعلموا منه الرحمة والصفاء والخير، وظل النهر رمزاً لمصر ولقلبها الصافى.

كان النيل شاهدًا، على خزعبلات الحاكم بأمر الله، وغزو الصليبين ومقتل شجرة الدر وهجوم هولاكو وهزيمته، وما كان لينسى الني أن تاريخه صنعه الفلاحون البسطاء على شاطئيه، وكتبوا بالدماء والعرق تاريخ وطن لم يتغير حرفاً عن تاريخ النيل.

النيل يشتكى باحثًا عن «هاميس»

«هاميس» تلك هي الأسطورة التي تم تجسيدها في السينما المصرية عام 1963، وهو فيلم «عروس النيل» من اخراج فطين عبد الوهاب، وبطولة رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز التي جسدت دور هاميس آخر عروس نيل من الأسرة السادسة، وهاميس اسم يعني الحب والسلام، ويحكي الفيلم قصة حب هاميس عروس النيل، التى عكف المصريون القدماء على مصالحة النيل بها، أما اليوم، فلم يجد النيل آذان صاغية لشكواه.

نهر النيل يعانى التلوث والتعدى على ضفافه

أن مساحة مخلفات المنازل من الصرف الصحي سنوياً حوالي 5 مليار متر مكعب يتم معالجة 2 مليار 3 منها فقط في حين أن هناك 3 مليار م3 يتم صرفها بنهر النيل، كما يعانى من التعدى على ضفاف النيل بمساحات شاسعة.

وأوضحت الدراسات، بحسب ما ذكر مختصين، أن تلوث نهر النيل أدي إلي خسارة كبيرة بالإنتاج الزراعي وأن 50% من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي يعود إلي تلوث المياه.

وإذا كان نهر النيل يصيب أفراد الشعب، بالعديد بالأمراض عندما يتناولون المياة الملوثة فكيف الحال مع الأحياء المائية والأسماك التي تعيش بالنيل وتتغذى به .

وحصيلة نهر النيل من خسائر التلوث هي اختفاء 33 نوعاً من الأسماك التي تحيا بمياه النهر في حين أن هناك 30 نوع آخرين في طريقهم إلي الاختفاء، وتعتبر تلك الظاهرة بمثابة مؤشر شديد الخطورة ينبه بضرورة حماية الثرة السمكية والأحياء البحرية من التلوث الذي يدفع بها إلي الاختفاء والانقراض إضافة إلي أن النيل يقوم بدورة تتقلب خلالها مياهه كل عام وينتج عن هذه الدورة نفوق أعداد هائلة من الأسماك .

«الرى» تتحرك بقانون جديد لإنقاذ النيل

تقدمت وزارة الموارد المائية والرى، الأربعاء 13 أغسطس، بمقترح لمجلس الوزراء لتعديل قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية أن المقترح يشمل تعديل القانون الخاص بالمياه من خلال تغليظ عقوبة التعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرًا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة لا تزيد على عام، وتعديل المادة 91 المتعلقة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه.

أضاف الوزير أنه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية والتى تنص كل من يلقى المخالفات بجميع أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه من مضاعفة العقوبة عند تكرارها.