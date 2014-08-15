ارتدي التنورة الطويلة بأجمل 15 طريقة

للتنورة الطويلة أناقتها الخاصة التي لا تُضاهيها أناقة أُخرى. وكيفما ارتديتها، فإنّها تُضيف جمالاً ورقيّاً إلى إطلالتك. ولموسم ما قبل خريف 2014، رأينا انتشاراً واسعاً لهذه التنّورة، حيث قدّمها الكثير من بيوت الأزياء العالمية بطرق مميّزة ورائعة. وقد اخترنا لك 15 "لوك" من هذه المجموعات لتستوحي منها الطريقة الأنسب لارتداء تنّورتك الطويلة.

بإمكانك ارتداؤها بطريقة شبابيّة وعصريّة، أو بطريقة رسميّة وغاية في الأناقة. فإن نسّقتها مع ملابس كاجوال، مثلما رأينا لدى BCBG Max Azria، و Lanvin، و Missoni فإنك ستحصلين على إطلالة شبابيّة تصلح للزيارت الصباحيّة. أمّا إن ارتديتها مع قميص رسميّ، مثلما رأينا لدى Roksanda Ilincic، وValentino، وTemperley London فستصبح الإطلالة صالحة للمناسبات الأكثر رسميّة وللزيارات المسائية. أمّا إن ارتديتها مع توب رسميّة، مثلما رأينا لدى Antonio Berardi، Badgley Mischka، وEscada، فبذلك تحصلين على إطلالة رائعة تصلح لأهمّ المناسبات. وبإمكانك دائماً أن تختاري الطريقة الأكثر عصريّة؛ وذلك بارتدائها مع سويتشيرت قطنيّة، مثلما رأينا لدى Jason Wu، وLela Rose، أو مع قميص قصير، مثلما رأينا لدى Alberta Ferretti.

مهما كانت الطريقة التي قرّرت اعتمادها، فإنّ التنّورة الطويلة في هذا الموسم ستضمن لك "لوك" يجمع بين العصرية، والكلاسيكية، والأناقة الطاغية.

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