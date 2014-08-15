أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بطلة «تيتانيك» تشارك في فيلم سعودي ..وتُعلق:«فى غاية الشوق لهذا العمل»

Google+ Print
بطلة «تيتانيك» تشارك في فيلم سعودي ..وتُعلق:«فى غاية الشوق لهذا العمل» بطلة «تيتانيك» تشارك في فيلم سعودي ..وتُعلق:«فى غاية الشوق لهذا العمل»

أعلنت الممثلة البريطانية كيت وينسليت، موافقتها على المشاركة في فيلم من انتاج شركة “دشيشة فيلم”، المملوكة لرجل الأعمال السعودي إبراهيم دشيشة.

كما أعربت بطلة فيلم “تيتانيك”،بحسب ما نقلت روسيا اليوم، عن سعادتها بالتعاون المنتظر مع منتج عربي، وسعودي على وجه الخصوص، منوهة إلى أنه لم يسبق لها القيام بخطوة كهذه.

وأشارت وينسليت إلى أنها “في غاية الشوق لبدء العمل “، خاصة وأن “دولة بعيدة عن الإنتاج العالمي في صناعة السينما”، واعتبرت أن مشاركتها في فيلم كهذا ستكون عنصر جذب إضافي، ما سيزيد الإقبال على هذا العمل نظرا “لتلك التجربة الفريدة والراقية”.

هذا وسوف يتولى إخراج الفيلم المخرج الاسكتلندي مايكل كاتون جونز، في أول تعاون بين “دشيشة فيلم” والفنان الشهير، علما أن جونز رشح 5 فنانات للمشاركة في هذا العمل السينمائي، الذي يتوقع أن يُعلن عن تفاصيله رسميا كعمل كبير في سبتمبر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما