بطلة «تيتانيك» تشارك في فيلم سعودي ..وتُعلق:«فى غاية الشوق لهذا العمل»

أعلنت الممثلة البريطانية كيت وينسليت، موافقتها على المشاركة في فيلم من انتاج شركة “دشيشة فيلم”، المملوكة لرجل الأعمال السعودي إبراهيم دشيشة.

كما أعربت بطلة فيلم “تيتانيك”،بحسب ما نقلت روسيا اليوم، عن سعادتها بالتعاون المنتظر مع منتج عربي، وسعودي على وجه الخصوص، منوهة إلى أنه لم يسبق لها القيام بخطوة كهذه.

وأشارت وينسليت إلى أنها “في غاية الشوق لبدء العمل “، خاصة وأن “دولة السعودية بعيدة عن الإنتاج العالمي في صناعة السينما”، واعتبرت أن مشاركتها في فيلم كهذا ستكون عنصر جذب إضافي، ما سيزيد الإقبال على هذا العمل نظرا “لتلك التجربة الفريدة والراقية”.

هذا وسوف يتولى إخراج الفيلم المخرج الاسكتلندي مايكل كاتون جونز، في أول تعاون بين “دشيشة فيلم” والفنان الشهير، علما أن جونز رشح 5 فنانات للمشاركة في هذا العمل السينمائي، الذي يتوقع أن يُعلن عن تفاصيله رسميا كعمل كبير في سبتمبر.