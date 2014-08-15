تشيلسي يعلن تغير جديد في أرقام لاعبي الفريق

أعلن نادي تشيلسي يوم الجمعة عن تغير جديد في أرقام قمصان بعض من لاعبي الفريق الأول وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014-2015.

العائد إلى قلعة ستامفورد بريدج من جديد ديديه دروجبا سيرتدي قميصه المفضل رقم 11 بدلا من رقم 15، علي أن يرتدي البرازيلي أوسكار القميص رقم 8.

وكان دروجبا قد أرتدي القميص رقم 15 بدلا من المصري محمد صلاح، الذي استقر علي الرقم 17، إلا أن رحيل فرانك لامبارد و روميلو لوكاكو وفرا أرقام جديدة للاعبي الفريق.

وبقي رقم محمد صلاح دون تغير، إذ يستعد جناح بازل السويسري السابق للظهور مع تشيلسي بالقميص رقم 17.

وأستقر البرازيلي أوسكار علي القميص رقم 8 بدلا من الراحل فرانك لامبارد، الذي لم يجدد عقده مع الفريق اللندني ورحل إلى نيويورك سيتي قبل أن يعير إلى مانشستر سيتي.

العائد الأخر تيبو كورتوا حارس مرمي الفريق سيرتدي القميص رقم 13 علي أن يرتدي النيجيري فيكتور موسيس القميص رقم 18، قميص الراحل إلى إيفرتون روميلو لوكاكو.

ويستعد تشيلسي لمواجهة الصاعد حديثا نادي بيرنلي يوم الاثنين الثامن عشر من أغسطس الجاري في أولي مباريات الفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.