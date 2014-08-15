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هكذا تعرف أبو هشيمة على مي عز الدين

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هكذا تعرف أبو هشيمة على مي عز الدين هكذا تعرف أبو هشيمة على مي عز الدين

الجمعة 15-08-2014 14:45

رغم تكذيب شائعة إرتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة اللبناينة هيفا وهبي بالفنانة المصرية مي عز الدين من مصادر مقربة من الأثنين، إلا أن الاقاويل لا تزال تتردد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود علاقة بالفعل بينهما.
وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من مي أنّ أول لقاء جمع بين مي وأبو هشيمة كان من خلال إحدى حفلات الإفطار في شهر رمضان الماضي، وظل الإثنان يتبادلان الأحاديث وتبادلا أرقام الهواتف، وكانت مي وقتها برفقة والدتها،أي أن معرفتهما لا تزيد عن الشهرين فقط.

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سيدتي