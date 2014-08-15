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نورث ويست تسير على خطى والدتها في عرض الأزياء

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نورث ويست تسير على خطى والدتها في عرض الأزياء نورث ويست تسير على خطى والدتها في عرض الأزياء

الجمعة 15-08-2014 14:50

بالرغم من صغر سنها، إلا أن North West إبنة النجمين العالميين Kim kardashian و Kanye West خطت أولى خطواتها في عالم عرض الأزياء، حيث ظهرت على صفحات كتاب CR Fashion Book المختص بالموضة.
West ظهرت في الصورة التي صممها مدير التحرير Carine Roitfeld، وهي ترتدي ثياباً وحقيبة من ماركة Chanel العالمية.
وبدورها، علقّت مديرة العلامة التجارية Karl Lagerfeld على الصورة قائلة: الوقت ليس باكراُ أبداً على الإهتمام بالموضة.
Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً أكدت أن إبنتها ظهرت على طبيعتها في الصورة، وقالت على سبيل المزاح: هي أسخف بنت رايتها في حياتي، تبتسم وتضحك طوال النهار من دون سبب، وعندما ترى الكاميرا أمامها تعطي تلك النظرة الجدية.
وفي هذا الإطار كشفت Kim أن طفلتها المدللة ستشارك في برنامج الواقع Keeping Up With The Kardashians إبتداءً من الموسم القادم الذي ستعرض خلاله صور وفيديوات زفافها الأسطوري الذي أقيم في إيطاليا.
وتمنت نجمة المجتمع Kim kardashian التي وصفت نفسها بالأم الصارمة، أن تدخل إبنتها فيما بعد مجال الأزياء، لأن لا شيء سيكون أجمل من أن تهتم بنفسها طوال النهار مع إبنتها الوحيدة.

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سيدتي