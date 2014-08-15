أصالة: طلبت من إليسا "ع بالي حبيبي" لأغنيها لزوجي

بيروت_ هيام بنوت

في حلقة جديدة من برنامج "صولا" استضافت الفنانة أصالة الفنان فارس كرم والشاعر سليم سلامة، قبل أن تنضم اليهما في وقت متأخر الفنانة سابين التي رأت أصالة أنها لم تنل الفرصة التي تستحقها حتى الآن. افتتحت أصالة الحلقة بتوجيه سؤال الى فارس كرم عن خضوعه لعمليات تجميلية فرد عليها انه لا يزال صغيراً في السن.

قبل أن ينتقل الحوار الى سؤاله عن شيرين عبد الوهاب، فأجابها فارس بأنه يحبها "كلها على بعضها" مضيفاً "نحن نلتقي في الحفلات فقط لكن شيرين تعرف اني احبها"، كما أكد أنه يحب ايضاً نجوى كرم وقال عنها "حبيبة قلبي"، وكذلك هيفا وهبي، فلم تعلق أصالة على كلامه على الرغم من العلاقة الساخنة بينها وبين هيفا، ثم أشارت الى أنها فوجئت بشخصية وائل كفوري عندما استضافته، لأنها لم تكن تعرفه على حقيقته، قبل أن تتوجه الى المطبخ وتطلب من ضيفها ان يعطيها "الظرف" الموجود في شنطة الماكياج الخاصة بها، وتخبره أنه دواء.

خلال إعداد الشاي، رفضت أصالة أن تتناول الفنجان مع الصحن الخاص به لأنها تشعر " أنه رسمي" وشخصيتها ليست كذلك، ثم سألت فارس" هل تحب وديع الصافي؟"، فأجابها "لا يمكن ان يأتي مثله" فعلقت على كلامها قائلة " ان شاء الله يجي متله بوجودكم". ثم أكدت لـ فارس كرم أن ابنها يحبه كثيراً، مشيدة بتهذيبه، فرد عليها "انا مهذب مع المهذب".

أصالة التي لا تنسى ان تؤكد في أي اطلالة لها مقدار حبها لزوجها طارق العريان، أشارت الى انها التقت اليسا وطلبت منها أغنية "ع بالي حبيبي" لأنها الأغنية الوحيدة التي تحبها، ثم اضافت "لأنني احب زوجي بدّي غنيلو ياها". في المقابل أشار فارس كرم، إلى أنه يحب اغنية "قلبي معلق فيها" للفنان سيمون حدشيتي ويتمنى لو أنها كانت له، ولأن الأغنية من الحان سليم سلامة، أوضح الأخير ان نجوى كرم اتصلت به بعد نجاحها، وطلبت منه اغنية مماثلة، فأعطاها أغنية "التحدي".

أصالة سألت فارس" هل توجد علاقة قربى بينك وبين نجوى بما أنكما من نفس العائلة"، فأجابها " بل العلاقة التي تجمع بيننا أقوى من علاقة القربى".

أصالة التي انتقلت من حديث الفن الى حديث "التاتو" بعد ان لفتها الوشم على ذراع فارس، قالت "انا أعشق التاتو ولكني أخاف منه كثيرا ولا أملك جرأة أن أجري وشماً لحاجبيّ"، وهنا رد فارس" أنا أريد أن أتخلص من الوشم".

ثم أنتقدت اصالة اللهجة الغنائية التي تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، فرد عليها سليم سلامة "ولكنها ناجحة ومطلوبة وتحصد نجاحاً كبيراً".

فارس كرم تحدث عن بدايته الفنية مع أغنية "بقعد من غير شمس وميّ" وعن مشواره الفني الذي يبلغ 13 عاماً، ثم انضمت سابين الى الحلقة وهنا سألتها اصالة "من تحبين من الفنانات؟"، فردت سابين "اصالة"، فطلبت منها أن تذكر أسماء فنانات تحبهن، وقالت لها "أنا متأثرة بالفنانة فايزة أحمد وكنت أحبها كثيراً في صغري"، فردت سابين أنها تحب أيضاً الفنانة الراحلة ذكرى، وقدمتما معاً أغنية "أهواك أنا".

سليم سلامة طلب من اصالة ان تغني "سمحتك" لكي يرقص على أنغامها فلبت طلبه وهو وفي في وعده لها، أما سابين فقالت لها أنها تريد أن تغني لها "حياتي" ، وهنا نصحتها اصالة ان تخلع الكعب العالي وان تشرب الشاي وان تركز وتستجمع قواها، فأدت سابين الأغنية بتفوق، وعلقت اصالة انها تعشق هذه الأغنية وتشعر انها هي من كتبها ولحنها ووزعها.