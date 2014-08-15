جينيفر أنيستون تحتفل بذكرى خطوبتها

تستعد الممثلة الأمريكية Jennifer Aniston وخطيبها الممثل Justin Theroux للإحتفال بذكرى خطوبتهما الثانية، حيث يخططان لقضاء إجازة رومنسية داخل منتجع الـ Four Seasonsبجزيرة بورا بورا في إقليم بولينيزيا الفرنسي.

وكشف مصدر مقرّب من النجمين العالميين أنها سعيدان جداً بعلاقتهما التي تقوى يوماً بعد يوم، كما أن Aniston البالغة من العمر 45 عاماً هي التي أتمّت تحضيرات الإجازة والمناسبة التي تعني لهما الكثير.

وبالرغم من أن Jennifer و Theroux إبن الـ 43 عاماً، يطمحان لتأسيس عائلة والبقاء معاً مدى الحياة، إلا انهما حتى الآن لم يحددا موعد الزواج الذي سيقام في لوس أنجلوس أو المكسيك.

Aniston التي كشفت منذ فترة عن بعض تحضيرات زفافها، تعرفّت على الممثل Justin في أيار من العام 2011، وفي الـ 2012 إشترت منزلاً بـ 22 مليون دولار لتعيش مع Theroux، ثم أعلنا خطوبتهما بشكل رسمي في 12 آب من العام نفسه.