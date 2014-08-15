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رشق صورة «المالكي» بالأحذية بعد 11 عامًا من ضرب تمثال «صدام» (فيديو)

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشور على موقع «يوتيوب»، نسبوا خلاله لمجموعة من العراقيين قيامهم برشق صورة لرئيس الوزراء السابق لبلادهم، نوري المالكي، بالأحذية.

والفيديو المتداول، منشور بتاريخ 12 أغسطس الجاري، حسبما جاء في حساب «وكالة الحدث الدولية» على «يوتيوب».

وأعلن «المالكي»، الخميس، التخلي عن مسعاه لتولي فترة ثالثة في رئاسة وزراء العراق، بعد ضغوط هائلة في العراق وفي الخارج عليه كي يترك المنصب.

وتعهد «المالكي» بدعم حيدر العبادي، الذي سيتولى المنصب بعده.

وظهر «المالكي» في بث تليفزيوني وبجانبه «العبادي» وساسة شيعة آخرون متحدثا عن خطر «إرهابي» كبير يشكله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية، «داعش».

يشار إلى أن العراق شهد أكثر من مرة رشق سياسيين بالحذاء، من بينها ما حدث، عام 2008، عندما تعرض الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، للرشق بالحذاء من الصحفي العراقي، منتظر الزيدي.

وذاع صيت «الزيدي» خلال مؤتمر صحفي كان يعقده الرئيس الأمريكي السابق مع رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، عندما وقف فجأة وألقى بحذائه في وجه «بوش»، صارخًا: «هذه قبلة الوداع يا كلب»، دون أن يصيبه.

كما شارك عراقيون، عقب سقوط بغداد بعد الاجتياح الأمريكي للبلاد، عام 2003 في ضرب رأس تمثال الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بالأحذية.

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