العريان لأعضاء "مالية الشورى": لا تلتفتوا إلى ما يقال من منافسيين سياسيين

النائب أشرف بدر الدين: مشروع الاستهداف الجغرافي أحد محاور الفساد في النظام السابق

كتب : الوطن منذ 28 دقيقة

أكد عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن ما يقال حول نواب الشورى هو كلام سياسي مغرض، لا أساس له من الصحة، وقال موجها حديثه لأعضاء اللجنة المالية للشورى "لا تلتفتوا إلى ما يقال من منافسين سياسيين، فهذه أول ميزانية يقرأها الشعب للشعب وكثير من لجان الشورى أوقفت بعض الموازنات لأنه لابد من فهم الموازنات وأن تأتي في إطار خطة، ولابد أن تكون سياسة واضحة قبل إقرار الموازنات".

وأشاد العريان، خلال كلمته أمام مالية الشورى بالمهندس حسب الله الكفراوي كوزير للإسكان، وما قام به من بناء مدن. وقال إن هناك وزراء شيدوا مدن وهناك وزراء في السجن مثل آخر وزير قبل الثورة يخرج من السجن ليدخله مرة أخرى "في إشارة لمحمد إبراهيم سليمان".

وطالب العريان وزير الإسكان طارق وفيق، بالنظر إلى الشباب وأن تدخل الحكومة، لاعبا في السوق لنقل الشباب من مرحلة سكن أضيق يتزوج إلى سكن أوسع، مضيفا أنه يعلم حجم ما يواجهه الوزير ويكفي ما يثار حول مشروع قناة السويس.

وقال العريان إن قطاع التشييد والبناء قاطرة لقطاعات كثيرة وله أثره على الاقتصاد، مطالبا الوزير بعد الانتهاء من الموازنة أن يتجه إلى زيادة إسكان الشباب.

من جانبه، قال المهندس طارق الملط عن حزب الوسط "يجب أن تبنى مصر على أساس سليم ويجب أن نتحدث بإنصاف وليس معنى أن تلنظام السابق يوصم بالفساد يعني مهاجمة كل ما فعله إلا أن المشروع القومي للإسكان حقق بالفعل نقلة نوعية في إسكان محدودي الدخل ويجب الانتهاء من جميع مراحله".

وأضاف أن هذا المشروع حقق نقلة نوعية في الإسكان فى مصر وأوجد منتج في السوق لم يكن موجودا من قبل، مشددا على أن دور الدولة منظم للسوق فقط. وهاجم الملط منطقة حدائق أكتوبر وابني بيتك. وأكد أنه مشروع فاشل وأهدر أموال المصريين وأصبحت عشوائيات.

وقال النائب أشرف بدر الدين "صدمت عندما ذكر وزير الإسكان أن الدعم الذي كان مطلوب في موازنة العام المالي الحالي 750 مليون جنيه وأن ما خصص 350 مليون ولم ينفذ منها إلا مشروعات بـ150 مليون جنيه".

وانتقد بدر الدين الفساد في توزيع الوحدات وآلية التعامل مع المقدمات والأقساط أين تذهب ولمن تذهب فوائدها.

وقال إن مشروع الاستهداف الجغرافي مخصص له 600 مليون جنيه في موازنة الإسكان وكان أحد محاور الفساد في النظام السابق، والمشروع "متفرق دمه بين العديد من الوزارات"، وله اعتمادات في أكثر من وزارة فلماذا لا تكون له موازنة موحدة مع وزارة الإسكان".