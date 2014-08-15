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وزير المالية يصدر قراراً بندب مجدي عبد العزيز رئيساً للجمارك

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وزير المالية يصدر قراراً بندب مجدي عبد العزيز رئيساً للجمارك وزير المالية يصدر قراراً بندب مجدي عبد العزيز رئيساً للجمارك

هاني قدري وزير المالية

أصدر هاني قدري وزير المالية، قراراً بندب مجدي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش، رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك، خلفا لمحمد الصلحاوي المحال للمعاش.

وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، أن القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2014 نص على تكليف عبد العزيز بشغل الوظيفة لمدة عام أو لحين شغلها بطريق التعيين، أيهما أقرب.

يذكر أن الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك يعد أصغر المرشحين لهذا المنصب سنا، مما دعم فرصة فوزه بالمنصب.

وصرح رئيس الجمارك الجديد بأن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة بجانب جمارك الصادر حماية للصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع المهربة إلى جانب حماية مقدرات الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.

 

أ ش أ

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