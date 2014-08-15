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موانئ البحر الأحمر: عطل مفاجئ بالعبارة اليوسيفية يتسبب في إلغاء رحلتها

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن العبارة اليوسيفية تعرضت لعطل مفاجئ بغرفة المحركات قبل ساعات من إبحارها من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي، وعلى متنها 2450 راكبا، وعلى الفور تم إلغاء رحلة العبارة.

وقرر اللواء حسن فلاح، رئيس الهيئة، التنسيق بين إدارة ميناء سفاجا وإحدى الشركات الملاحية العاملة بالميناء، لتوفير عبارة بديلة لركاب العبارة اليوسيفية، حيث تم إنزال 1185 من الركاب إلى العبارة «القاهرة»، ومن المقرر أن تغادر، مساء الجمعة، بالإضافة إلى إنزال نحو450 راكبا آخرين، وهم باقي الركاب وإلزام الشركة مالكة العبارة اليوسيفية بتسكينهم بفنادق سفاجا، لحين مغادرتهم على العبارة «الرياض».

وأكد عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن العبارة اليوسيفية تعطلت، فجر الجمعة، وتم إلغاء رحلتها من جانب التفتيش البحري، وإنزال الركاب ونقلهم إلى إحدى العبارات السريعة.

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