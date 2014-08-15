«عشري»: عودة تأشيرات العمالة الموسمية إلى شركات إلحاق العمالة المصرية

حصلت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على موافقة السفير السعودي في مصر أحمد قطان، بعودة تأشيرات العمالة الموسمية إلى شركات إلحاق العمالة المصرية المعتمدة لدي القنصليات الثلاث، وبموجب كشوف رسمية معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة، مضيفة أنه يمكن لهذه الشركات التعامل مع هذه التأشيرات اعتبارًا من غد السبت.

وأكدت «عشري»، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات للعمالة الراغبة في السفر للعمل بالمملكة، وكذلك فتح مجالات لعمل شركات إلحاق العمالة المصرية للقيام بدورها.

من جانبه، رحب حمدي إمام، رئيس شعبة شركات توظيف العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، باتفاق الوزارة مع الجانب السعودي بشأن إعادة تأشيرات العمالة الموسمية إلى الشركات، قائلا إنه حق أصيل لها حسب قوانين العمل المصرية.

وتابع: «نأمل أن يشمل الاتفاق باقي أنواع التأشيرات، مثل الزيارات والإقامات وغيرها، والتي تم إيقاف تعامل شركات توظيف العمالة عليها منذ بدايات شهر يوليو الماضي، وتم اقتصار التعامل عليها على شركة (تسهيل) الهندية الإماراتية، وهو ما أدى بشركات توظيف العمالة إلى اللجوء إلى القضاء المصري ورفع دعوى قضائية منظورة حاليا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة».

وأعرب «إمام» عن أمله أن تعقد وزيرة القوى العاملة اجتماعا سريعا مع شركات توظيف العمالة وممثليهم، لوضع حلول عاجلة للتهديدات التي تعصف بـ١٢٠٠ شركة توظيف عمالة مرخصة من الوزارة، بسبب احتكار شركة (تسهيل) التعامل على التأشيرات السعودية المتنوعة، لافتًا إلى أن إغلاق أو إفلاس الشركات المصرية سوف تكون له مخاطر شديدة على الأمن الاقتصادي المصري، وعلى قطاع توظيف العمالة المصرية بالخارج بالكامل.