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«التنسيق»: مد فترة التقدم بطلبات «تقليل الاغتراب» إلى الأحد

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قالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، إنه تم مد فتح باب التقدم بطلبات تقليل الاغتراب حتى الأحد 17 أغسطس، حتى يتمكن طلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة تسجيل رغباتهم مرة أخرى لإعادة تنسيقهم.

وأضافت «سلام»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن 48544 ألف طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة فى المرحلتين الأولى والثانية تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن.

وتابعت أن طلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم، يمكنهم تسجيلها مع طلاب المرحلة الثالثة، والتى من المتوقع فتحها أمام الطلاب الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الاثنين المقبل (١٨ أغسطس)، ويستمر التنسيق ورقياً وإلكترونياً معاً حتى نهاية الشهر الجارى، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

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