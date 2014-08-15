«أليكس وليسا».. 66 مرة زفاف دون زواج (صور)

بحثًا عن المكان المثالي لزواجهما، فلم يجدا ما يطمحان إليه، فقررا أليكس بيلينج، 34 عامًا، وليسا جانت، 32 عامًا، السفر حول العالم في مغامرات رومانسية استغرقت 3 سنوات حتى مايو الماضي، لحضور مراسم الزواج 66 مرة في كل دولة تخطو فيها أقدامهما.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، أن أليكس قرر تصفية أعماله واستقالت «ليسا» من وظيفتها، وابتاع الزوجان منزلهما وممتلكاتهما في مانشستر، وبدأت رحلتهما الرومانسية لمعايشة طقوس الزواج حول العالم، ولكن أيا من الاحتفالات لم تكن ملزمة قانونًا، أي أنهما ليسا زوجين قانونًا حتى الآن.

ومن بين أبرز الاحتفالات غير التقليدية التي عايشوها: عرس «مصاصي الدماء» في لوس أنجلوس، حفل «زولا» في جنوب أفريقيا، وعلى ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض على متن رحلة جوية إلى تاهيتي.

ميتشجن

وتعرفا على بعضهما في 2008، وقررا الزواج بعد 4 سنوات من بدء علاقتهما، ولكنهما لم يجدا مراسم الزفاف، التي يحلمون بها.

ومن بين الدول التي قصدها أليكس وليسا: تركيا، جورجيا، بودابست، كوستاريكا، العراق، باكستان، إيطاليا، فرنسا، اليونان، ألمانيا.

على متن رحلة جوية إلى تاهيتي

هاواي

بيرو

مانشيستر

جواتيمالا

المكسيك

المكسيك

البرتغال

الإكوادور

السلفادور