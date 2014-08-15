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«أليكس وليسا».. 66 مرة زفاف دون زواج (صور)

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بحثًا عن المكان المثالي لزواجهما، فلم يجدا ما يطمحان إليه، فقررا أليكس بيلينج، 34 عامًا، وليسا جانت، 32 عامًا، السفر حول العالم في مغامرات رومانسية استغرقت 3 سنوات حتى مايو الماضي، لحضور مراسم الزواج 66 مرة في كل دولة تخطو فيها أقدامهما.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، أن أليكس قرر تصفية أعماله واستقالت «ليسا» من وظيفتها، وابتاع الزوجان منزلهما وممتلكاتهما في مانشستر، وبدأت رحلتهما الرومانسية لمعايشة طقوس الزواج حول العالم، ولكن أيا من الاحتفالات لم تكن ملزمة قانونًا، أي أنهما ليسا زوجين قانونًا حتى الآن.

Shortly after this first ceremony in Didsbury, the pair quit their jobs for a trip around the world

ومن بين أبرز الاحتفالات غير التقليدية التي عايشوها: عرس «مصاصي الدماء» في لوس أنجلوس، حفل «زولا» في جنوب أفريقيا، وعلى ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض على متن رحلة جوية إلى تاهيتي.

During their third wedding in Michigan in 2011, near the beginning of their search

ميتشجن

وتعرفا على بعضهما في 2008، وقررا الزواج بعد 4 سنوات من بدء علاقتهما، ولكنهما لم يجدا مراسم الزفاف، التي يحلمون بها.

ومن بين الدول التي قصدها أليكس وليسا: تركيا، جورجيا، بودابست، كوستاريكا، العراق، باكستان، إيطاليا، فرنسا، اليونان، ألمانيا.

The couple getting hitched on an Air Tahiti flight on their incredible journey

على متن رحلة جوية إلى تاهيتي

Hilton Waikaloa Village in Hawaii during one of their weddings - but they're yet to legally marry

هاواي

Taking part in a traditional Peruvian wedding on their 21st Big Day in Peru in June 2012

بيرو

Guatemala, where hopeless romantics Alex Pelling and Lisa Gant, from Manchester, got 'married'

مانشيستر

The couple after their traditional Guatemalan wedding which took place on the terrace of a hotel with stunning views of the three volcanoes. The Xaman lit a fire of cigars, rose petals and candles and made offerings to the Gods and held the ceremony in Mayan

جواتيمالا

After a traditional Mayan service in Quintana Roo, Mexico, the couple had an underwater photography session

المكسيك

A Texan ranch wedding held in a stunning location Las Brisas Farm. The entire wedding was made completely from reclaimed materials and covered in fairy lights. The couple clambered on hay bales and Alex even lassoed his bride!

المكسيك

A wedding in Portugal which included a tour of Lisbon by tram, motorbike and sidecar. The wedding was held on the highest point in Lisbon overlooking the stunning city

البرتغال

Lisa throws her bouquet after the couple's Ecuadorian nuptials

الإكوادور

The El Salvador wedding took place at sunset on the beachالسلفادور

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