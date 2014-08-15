وزير الداخلية يشكل فريق بحث لتحليل بيان “كتائب حلوان” وضبط من ظهروا فيه

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه بتشكيل فريق بحث لدراسة وتحليل بيان ما تسمي بـ”كتائب حلوان” للوقوف علي حقيقته و ضبط العناصر التي ظهرت فيه.

وأضاف اللواء عثمان ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – أن فريق البحث يضم ضباطا من قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام وإدارتي المساعدات الفنية والمعلومات والتوثيق.

وشدد اللواء عثمان على أن أجهزة الأمن تأخذ جميع تلك البيانات علي محمل الجد، إلى أن تثبت التحريات عدم صحتها .. مؤكدا في الوقت نفسه أن أجهزة الأمن تسير بالتوازي في إجراءاتها البحث لضبط العناصر الإرهابية التي تحاول ترويع المواطنين.

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