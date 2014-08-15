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إلغاء رحلة العبارة اليوسيفية لميناء ضبا بسبب عطل مفاجىء .. وتوفير عبارة بديلة للركاب

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إلغاء رحلة العبارة اليوسيفية لميناء ضبا بسبب عطل مفاجىء .. وتوفير عبارة بديلة للركاب إلغاء رحلة العبارة اليوسيفية لميناء ضبا بسبب عطل مفاجىء .. وتوفير عبارة بديلة للركاب

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة مواني البحر الاحمر ، أن العبارة اليوسيفية تعرضت لعطل مفاجئ بغرفة المحركات قبل ساعات من ابحارها من ميناء سفاجا البحري إلي ميناء ضبا السعودي وعلي متنها 2450 راكبا .

وأضافت  أنه على  الفور تم إلغاء رحلة العبارة ووقرر اللواء حسن فلاح رئيس الهيئة التنسيق بين إدارة ميناء سفاجا مع احدي الشركات الملاحية العاملة بالميناء لتوفير عبارة بديلة لركاب العبارة اليوسيفية حيث تم انزال 1185 من الركاب إلي العبارة القاهرة والتى من المقرر ان تغادر مساء اليوم الجمعة، بالإضافة إلي انزال نحو450 راكب اخرين  والزام الشركة مالكة العبارة اليوسيفية بتسكينهم بفنادق سفاجا لحين مغادرتهم علي العبارة الرياض 

وأكد عبدالرحيم مصطفي المتحدث الاعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر ان العبارة اليوسيفية تعطلت فجر الجمعة وتم الغاء رحلتها من جانب التفتيش البحري وانزال الركاب ونقلهم الي أحدي العبارات السريعة .

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