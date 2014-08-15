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بالأسماء.. ضبط 3 عناصر إخوانية من المشاركين في مسيرات اليوم بالمنيا

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بالأسماء.. ضبط 3 عناصر إخوانية من المشاركين في مسيرات اليوم بالمنيا بالأسماء.. ضبط 3 عناصر إخوانية من المشاركين في مسيرات اليوم بالمنيا

مسيرات الإخوان

ألقت قوات الشرطة بالمنيا القبض علي 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المخالفين لقانون التظاهر والمشاركين في مسيرات اليوم بالمنيا وسمالوط. 

تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 3من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لقيامهم بمخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وإثارة الشغب وقطع الطريق بمدينتي المنيا وسمالوط .

والمقبوض عليهم هم أحمد بهاءمحمد عبده 16 سنة طالب مقيم بالقرب من مجمع المحاكم بالمنيا، أحمد شعبان عبد الحميد 31 سنة طبيب بيطري مقيم بندر سمالوط، أحمد مؤيد بكري 21 سنة طالب بالأزهر مقيم بندر سمالوط .

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