الكهرباء: أقصى حمل اليوم 25750 ميجاوات وزيادة الاستهلاك أمس 17.35 ساعة‏

> أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم الجمعة يبلغ 25750 ميجاوات مقابل 27450 ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن تخفيف الأحمال أمس بلغ 4780 ميجاوات منها 4430 ميجاوات أحمال مفصولة و 350 ميجاوات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد في نشرته اليوم الجمعة أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الخميس بلغت 35ر17 ساعة من بعد منتصف الليل إلى الثالثة صباحا ومن التاسعة و 25 دقيقة صباحا إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة و 20 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة صباحا ومن التاسعة و 5 دقائق إلى التاسعة و 25 دقيقة صباحا.
ولفت المرصد إلى أن الحمل الأدنى أمس بلغ 20279 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل اليوم الجمعة ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية و 50 دقيقة صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى الرابعة صباحا ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الحادية عشرة والربع صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى الثانية عشرة و 35 دقيقة بعد الظهر ثم تحول إلى اللون الأحمر حتي الثانية و 15 دقيقة بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ