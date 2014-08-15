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الكهرباء: أقصى حمل اليوم 25750 ميجاوات وزيادة الاستهلاك أمس 17.35 ساعة‏

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الكهرباء: أقصى حمل اليوم 25750 ميجاوات وزيادة الاستهلاك أمس 17.35 ساعة‏ الكهرباء: أقصى حمل اليوم 25750 ميجاوات وزيادة الاستهلاك أمس 17.35 ساعة‏


> أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم الجمعة يبلغ 25750 ميجاوات مقابل 27450 ‏ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن تخفيف الأحمال أمس بلغ 4780 ميجاوات منها ‏‏4430 ‏ميجاوات أحمال مفصولة و 350 ميجاوات ‏تخفيض ‏‏أحمال بالتنسيق ‏مع المشتركين.‏

‏وأوضح المرصد في نشرته اليوم الجمعة أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الخميس ‏بلغت 35ر17 ساعة من بعد منتصف الليل إلى الثالثة صباحا ومن التاسعة و 25 دقيقة ‏صباحا إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة و 20 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة ‏صباحا ومن التاسعة و 5 دقائق إلى التاسعة و 25 دقيقة صباحا.‏

ولفت المرصد إلى أن الحمل الأدنى أمس بلغ 20279 ميجاوات.‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل اليوم الجمعة ظهر باللون الأحمر منذ ‏منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية و 50 دقيقة صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى ‏الرابعة صباحا ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الحادية عشرة والربع صباحا ثم تحول إلى ‏اللون البرتقالي حتى الثانية عشرة و 35 دقيقة بعد الظهر ثم تحول إلى اللون الأحمر حتي ‏الثانية و 15 دقيقة بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏واللون ‏الأحمر يفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏

أ ش أ‎‏ ‏

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