بايرن ميونيخ يدرس ضم سافيتش مدافع فيورينتينا

ذكرت ايتا سبورت برس ان نادى بايرن ميونيخ الالمانى حول اهتمامه نحو ستيفان سافيتش مدافع نادى فيورينتينا الايطالى.

ويحتاج النادى البافارى لبديل يحل محل نجم دفاعه خافى مارتينيز بعد ان اصيب النجم الاسبانى بقطع فى البراط الصليبى فى مباراة السوبر الالمانى امام بروسيا دورتموند التى انتهت بالهزيمة صفر/2 وتاكد غيابه عن الملاعب لعدة اشهر .

ويسعى بايرن لضم اللاعب المونتينيجرى خلال موسم الانتقالات الصيفية خاصة وانه يحظى باعجاب مسئولى الندى منذ فترة.

واضاف النبأ ان العلاقة الطيبة التى تجمع بين الناديين ربما تساهم فى جعل المفاوضات اكثر سلاسة لكن من المنتظر الا يقل المقابل المطلوب عن 13 مليون يورو.

يذكر ان سافيتش /23 عاما/ خاض 67 مباراة بقميص الفيولا منذ الانتقال لصفوفه فى صيف عام 2012.

أ ش أ