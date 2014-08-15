الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1980 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 1980 شهيدا بسبب وفاة عدد من المواطنين متأثرين بجراحهم والعثور على عدد آخر تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية اليوم “إن سبب الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء هو نتيجة ارتقاء مواطنين متأثرين بجراحهم بالإضافة إلى تسجيل أسماء شهداء لم تكن مسجلة من قبل”.مشيرا إلى ان كثيرا من الأسر خلال أيام العدوان كانت تشيع شهداءها دون تسجيلهم لصعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وتوقع القدرة أن يرتفع عدد الشهداء بسبب وجود جرحى في حالة خطرة وعدد من المفقودين أو تحت الركام، مؤكدا أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للبحث عن المفقودين.

أ ش أ