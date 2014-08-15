ضبط ملابس للجيش بحقيبة راكب كندي بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة ٥٢ قطعة ملابس مموهة تشبه ملابس القوات المسلحة بحوزة راكب كندى قادم الى القاهرة وتم اخطار الجهات الأمنية للتحقيق مع الراكب.

ذكرت مصادر جمركية بالمطار ان الراكب وصل القاهرة على الطائرة البريطانية قادما من كندا عبر لندن ، وأنهى إجراءات وصوله بشكل طبيعي وتوجه الى داخل البلاد، ثم عاد فى وقت لاحق لاستلام حقيبته التى تخلفت ولم تصل الى المطار بنفس وقت وصوله ، وبتفتيش الحقيبة بمعرفة مأمورى الضبط الجمركي أوضح عصام أنور عطية مدير نوبة الجمارك انهم عثروا داخل الحقيبة على ملابس (٥٢ قطعة افرولات وكابات مموهة تشبه ملابس الجيش).

على الفور تم اخطار الجهات الأمنية المختصة لتتولى التحقيق مع الراكب، وعقب انتهاء التحقيقات تم التحفظ على الحقيبة ومحتوياتها فى وديعة جمركية.