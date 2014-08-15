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بالصور.. أهالى كفر العشرى بالمنوفية يتهمون الإخوان بتفجير برج الضغط العالي

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بالصور.. أهالى كفر العشرى بالمنوفية يتهمون الإخوان بتفجير برج الضغط العالي بالصور.. أهالى كفر العشرى بالمنوفية يتهمون الإخوان بتفجير برج الضغط العالي

 

برج الضغط العالى الذى تم تفجيره

اتهم العشرات من أهالى قرية كفر العشرى التابعة لمركز منوف وشهود العيان من الأهالى جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بوضع القنابل أسفل برج الضغط العالى مما أدى إلى سقوطة وانقطاع الكهرباء عن القرية وعدد من القرى المجاورة وتاثيرة على الأعمدة الفرعية فى القرية وتشققات بعدد من المنازل المجاورة .

وأكد الأهالى أن صوت الانفجار هز المنازل المجاورة مما جعل الأهالى تتدافع إلى مكان الحادث , وأنهم اتصلوا بالخط الساخن الخاص بوزارة الداخلية وبعدها بدأت قوات الشرطة فى التواجد بمكان الحادث .

وأضاف شهود العيان أن عمود الضغط العالى 220 ألف فولت تابع لخط محولات كهرباء ” منوف – النوبارية ” شركة كهرباء البحيرة وأن البرج سيؤثر على الكهرباء لمدة تصل إلى أسبوع تقريباً، كما أن تكلفة إعادة انشائه من المتوقع أن تصل إلى 2 مليون جنيه.

فيما قامت قوات البحث الجنائى بمعاينة موقع الحادث وعثرت على عبوتين آخرتين تم إبطال مفعولهم بمعرفة خبراء المفرقعات، وأظهرت المعاينة أن العبوات مثبتة بجنازير في القوائم أسفل العامود بأرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة.

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