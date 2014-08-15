وزير الخارجية الألماني يزور العراق مطلع الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير، إنه سيسافر إلى العراق مطلع الأسبوع المقبل لتقييم ما يمكن عمله لدعم قوات الأمن الكردية مضيفا أنه سيكون من الضروري بحث أقصى “ما هو ممكن قانونيا وسياسيا”، وذلك حسبما ذكرت “وكالة رويترز للأنباء”.

وأضاف في بروكسل يوم الجمعة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي “يواجه العراق كارثة. نزح مليون شخص بالفعل في داخل العراق. وفي الشمال يتعرض اليزيديون والمسيحيون للاضطهاد والقتل.”

وتابع “ولذلك فإنه وضع لا ينبغي علينا أن نرحب فيه وحسب بتقديم الولايات المتحدة دعما جويا لوقف تقدم الدولة الاسلامية.. يجب ألا يحصر الأوروبيون أنفسهم في مدح القتال الجسور الذي تخوضه قوات الأمن الكردية،علينا أن نرى ما يمكننا فعله لدعم قوات الأمن في كردستان. قلت إنه يجب بحث أقصى ما هو ممكن قانونيا وسياسيا.”