نعيش "حالة حب" مع أحدث إطلالات إليسا

عرفت الغنية إليسا بإطلالاتها الأنيقة دائماً وتألقها في العديد من الإطلالات المختلفة سواء على السجادة الحمراء بفساتينها الساحرة أو بإطلالاتها اليومية البسيطة التي تظهر بها خلال سفراتها وتشارك بها معجبيها على شبكات التواصل الإجتماعي.

أطلقت المغنية الأنيقة اليسا البومها الجديد بعنوان “حالة حب” وقد بدت في كامل أناقتها في صور الغلاف حيث ظهرت بـ3 إطلالات رائعة أو أكثر ، وعلى الرغم من أنها كررت ارتداء فساتين كانت قد ظهرت بها سابقاً ولكنها لا تزال تتربع على عرش الأناقة كما كانت دوماً.

ظهرت اليسا في إحدى إطلالاتها بفستان Balmain ذو اللون السكري الذي ارتدته سابقاً في أحد كليباتها و ونسقته مع حذاء من الساتان حمل توقيع المصمم Christian Louboutin مع معطف من الفرو الرائع . وفي إطلالة أخرى إرتدت اليسا فستانا مفتوح الظهر يحمل توقيع Givenchy باللون البني الساحر .

ولم تستغن اليسا في إطلالات ألبومها الجديد عن اللون الأسود حيث إختارت فستاناً بتنورة من الشيفون الشفاف يحمل توفيع مصممها المفضل إيلي صعب وإطلالة أخرى ارتدت فيها توب أسود لتظهر عقد Bulgari الماسي المبهر ، وأكملت إطلالتها بالطوق الأسود الذي يحمل أذنا الأرنب من Maison Michel.

ولا يمكن أن ننسى إطلالتها الجميلة بفستان من الدانتيل الأبيض القصير في آخر عروض إيلي صعب في باريس ، ولا أناقتها بأزياء الكاجوال اليومية , شاهدي معنا إطلالات إليسا بأجمل إطلالاتها وأخبرينا برأيك .

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