«رشوان»: أبلغت الأمن بالاعتداء على المصورين في مظاهرات ذكرى رابعة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع مدير أمن القاهرة، بخصوص الاعتداء على المصورين بـ«البوابة نيوز» و«الشروق» محمود بكار، وأحمد عبدالجواد، في المعادي، أثناء تغطيتهما لأحداث ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، فور علمه بالواقعة من عمر نبيل، رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وطالب «رشوان»، في تصريحات صحفية، المعتدى عليهما في حالة صدق الاعتداء، بتحرير محضر ضد مرتكب الفعل، مشددًا على أن نقابة الصحفيين لن تترك أبناءها.

واستنكر جمال عبدالمجيد، مؤسس حركة «تمرد الصحفيين»، وعضو حركة «صحفيون بلا حدود».

وقال في تصريحات صحفية، الجمعة، «إن عدم تحرك مجلس النقابة تجاه الاعتداء المتكرر على الصحفيين، جعل قوات الأمن تتعامل مع الصحفي وكأنه عدو»، مؤكدًا أن جميع النقباء السابقين «كان شاغلهم الأساسي هو كرامة الصحفي عكس المجلس الحالي».

وأكد أن ما وقع، الخميس، من اعتداء على المصورين لن يكون الأخير، بل سيستمر مسلسل الاعتداءات، طالما هناك مجلس نقابة صامت ولا يفعل شيئًا، سوى الإدانات، بحسب قوله، مطالبًا جميع الصحفيين، بالتكاتف ضد مسلسل الاعتداءات المستمر عليهم.