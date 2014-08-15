أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«رشوان»: أبلغت الأمن بالاعتداء على المصورين في مظاهرات ذكرى رابعة

  • مصر
  • 7
Google+ Print

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع مدير أمن القاهرة، بخصوص الاعتداء على المصورين بـ«البوابة نيوز» و«الشروق» محمود بكار، وأحمد عبدالجواد، في المعادي، أثناء تغطيتهما لأحداث ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، فور علمه بالواقعة من عمر نبيل، رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وطالب «رشوان»، في تصريحات صحفية، المعتدى عليهما في حالة صدق الاعتداء، بتحرير محضر ضد مرتكب الفعل، مشددًا على أن نقابة الصحفيين لن تترك أبناءها.

واستنكر جمال عبدالمجيد، مؤسس حركة «تمرد الصحفيين»، وعضو حركة «صحفيون بلا حدود».

وقال في تصريحات صحفية، الجمعة، «إن عدم تحرك مجلس النقابة تجاه الاعتداء المتكرر على الصحفيين، جعل قوات الأمن تتعامل مع الصحفي وكأنه عدو»، مؤكدًا أن جميع النقباء السابقين «كان شاغلهم الأساسي هو كرامة الصحفي عكس المجلس الحالي».

وأكد أن ما وقع، الخميس، من اعتداء على المصورين لن يكون الأخير، بل سيستمر مسلسل الاعتداءات، طالما هناك مجلس نقابة صامت ولا يفعل شيئًا، سوى الإدانات، بحسب قوله، مطالبًا جميع الصحفيين، بالتكاتف ضد مسلسل الاعتداءات المستمر عليهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية