مصرع 4 وإصابة 16 في انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «القطامية – العين السخنة»، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفي السويس العام والمصابين إلى المستشفي.
وكان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بطريق «القطامية - العين السخنة» بالسويس، أسفر عن مصرع 4 مواطنين، وإصابة 16 آخرين.
وأكد مصدر طبي، أن المتوفين هم كل من، «هشام . م .ط (24 سنة)، وجومانة . م . ط (3 سنوات)، وسميرة . ر . م (45 سنة)، عبد الرحمن . س ( 13 سنة)».
وأشار المصدر إلى أنه يوجد 4 أشخاص بين المصابين إصابتهم خطيرة، وتم حجزهم بغرف العناية المركزة بمستشفي السويس العام.
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق بالنيابة العامة والاستماع لأقوال الشهود.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة