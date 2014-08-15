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مصرع 4 وإصابة 16 في انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «القطامية – العين السخنة»، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفي السويس العام والمصابين إلى المستشفي.

وكان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بطريق «القطامية - العين السخنة» بالسويس، أسفر عن مصرع 4 مواطنين، وإصابة 16 آخرين.

وأكد مصدر طبي، أن المتوفين هم كل من، «هشام . م .ط (24 سنة)، وجومانة . م . ط (3 سنوات)، وسميرة . ر . م (45 سنة)، عبد الرحمن . س ( 13 سنة)».

وأشار المصدر إلى أنه يوجد 4 أشخاص بين المصابين إصابتهم خطيرة، وتم حجزهم بغرف العناية المركزة بمستشفي السويس العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق بالنيابة العامة والاستماع لأقوال الشهود.

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