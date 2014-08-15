وزير الصحة يناقش إنشاء صندوق لتمويل مشروع الطوارئ

ناقش الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الخميس، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية محمد معيط، إنشاء صندوق لتمويل مشروع الطوارئ والمصادر المتاحة للتمويل دون إضافة أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

ولفت الوزير إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لإيجاد آلية لتمويل علاج حالات الحوادث على الطرق السريعة، والعمل على تأمين الطرق السريعة التي تقع بها نسبة عالية من الحوادث.

كما ناقش الاجتماع مراجعة قانون التأمين الصحي الذي يقوم بإعداده القطاع الخاص، لضمان عدم وجود تعارض في جهات تقديم الخدمة أو بنود القانون مع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته وزارة الصحة ويعرض حاليا للحوار المجتمعي، وكذلك حفظ حقوق أصحاب وثائق التأمين الطبي الخاص.

وناقش الاجتماع، أيضا، الحوار المجتمعي، الذي يجري حاليا على قانون التأمين الصحي الشامل، في وجود أطراف وممثلي المجتمع، حيث أجريت أول جلستين مع ممثلي 60 جمعية أهلية، تم خلالها مناقشة بنود التمويل وضوابط تقديم الخدمة وتوسيع حزمة الخدمات المقدمة ليشمل كل المراحل، وكيفية تلافي أسباب عدم رضاء مريض التأمين الصحي الحالي عن الخدمة المقدمة له.