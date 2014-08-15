«بوتفليقة»:التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته واجب أخلاقي وإنساني

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الجمعة، أن التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني في محنته هو واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون واجبا قوميا على الجميع .

جاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة، الليلة الماضية بمناسبة افتتاح مهرجان «جميلة العربي» تحت شعار «التضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة الصمود»، وقرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد على بوغازي .

وأكد بوتفليقة، أن التزام الشعب الجزائري بالتضامن مع شقيقه الفلسطيني كان ومازال التزاما صريحا ملموسا.وأشار إلى أن الجزائر نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي منذ الوهلة الأولى كما أنها تضامنت مع أشقائها في فلسطين فسارعت إلى الإسهام ماديا لإسعاف إخوانها وآزرت مساعي التهدئة مع الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء العدوان.

وقال إن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني اهتز لها الضمير العالمي وتداعت لها الشعوب من كل بقاع الدنيا تضامنا مع الضحايا واستنكارا وتنديدا للعدوان الهمجي الذي لم يتورع حتى من منع فرق الإغاثة من أداء واجبها في إنقاذ الجرحى والمنكوبين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض .