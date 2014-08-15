وزير الإسكان يعلن إنهاء أزمة مياه القاهرة الجديدة يوم 15 سبتمبر المقبل

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي حل أزمة مدينة القاهرة الجديدة يوم 15 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء توصيل خط جديد من محطة مياه العبور، وقرر الوزير تشكيل فريق عمل متكامل على مدار الـ 24 ساعة في اليوم لمتابعة النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية، والتي تعانى من انقطاعات في مياه الشرب.

وأكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروعات في هذه المناطق، لحين حل الأزمة بها لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة شكاوى المواطنين باستمرار سواء تليفونيا عن طريق الخط الساخن، أو بالمتابعات الميدانية.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

واستعرض الوزير النقاط الساخنة على مستوى المحافظات، من بينها أزمة مدينة القاهرة الجديدة، والموقف التنفيذي لمحطة المياه.. وقال “سيتم توصيل خط 1000 ملليمتر، من رافع (3) من محطة مياه العبور، إلى رافع (4) ، والذي سينقل 120 ألف متر مكعب في اليوم، إلى القاهرة الجديدة، ستقضى على أزمة المياه في المدينة، وسيتم الانتهاء منها يوم 15 سبتمبر المقبل”.

ومن جانبه، أشار مستشار الوزير للمرافق الدكتور علي شريف عبد الفياض إلى أن تنفيذ هذا الخط استغرق شهرين فقط، وذلك بعدما اقترحه الوزير ليكون حلا بديلا من الحلول السريعة لإنهاء أزمة مياه القاهرة الجديدة، مؤكدا أن الخط سيعمل يوم 15 سبتمبر دون تأخير.

كما استعرض الوزير مشروعات توسعات محطة تنقية مياه الشرب رقم (1) لإضافة 50 ألف متر مكعب في اليوم، وزيادة طاقة المحطة من 225 ألف متر مكعب إلى 275 ألف متر مكعب في اليوم، والتي ستغذى مدينة العاشر من رمضان وجزءا من مدينة الشروق، إضافة إلى أنه جار ملئ الخزان لمحطة مياه الفسطاط، وسيتم بدء التشغيل يوم الثلاثاء المقبل، فضلا عن التشغيل التجريبي لمحطة مياه العبور يوم الأحد المقبل، مع انتهاء الرفع المساحي وتحديد المسار وبدء عمل الجسات لخط مياه هضبة الأهرام.

أ ش أ